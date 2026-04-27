San Lorenzo x Santos: veja onde assistir ao duelo pela Sul-Americana

O Santos enfrenta o San Lorenzo na noite desta terça-feira, pela terceira rodada da Copa Sul-Americana. O confronto está marcado para as 19h (de Brasília), no Estádio Pedro Bidegain, em Buenos Aires.
Onde assistir
- TV: Espn
- Streaming: Disney +
Veja também:
Todas as notícias da Gazeta Esportiva
Canal da Gazeta Esportiva no YouTube
Siga a Gazeta Esportiva no Instagram
Participe do canal da Gazeta Esportiva no WhatsApp
Como chegam as equipes
O San Lorenzo recebe o Santos com uma invencibilidade de nove jogos, em que conquistou cinco vitórias e quatro empates. A última derrota da equipe foi no dia 16 de março, diante do Defensa y Justicia, pelo Campeonato Argentino, em que ocupa a sexta colocação com 22 pontos somados após 15 rodadas. Já na Sul-Americana, o clube de Buenos Aires lidera o grupo D com quatro pontos.
Por sua vez, o Santos vem de um empate em 2 a 2 contra o Bahia, que marcou o quarto jogo seguido do Peixe sem vitória. De volta ao Z4 do Campeonato Brasileiro, a equipe agora foca no seu primeiro triunfo pela Sul-Americana, em que é o lanterna da chave, na quarta posição, com um ponto. Nas primeiras rodadas, o Santos acabou derrotado pelo Deportivo Cuenca e apenas empatou com os reservas do Recoleta.
Para o confronto, porém, Cuca terá reforços importantes. Suspenso diante do Bahia, Gabigol e Igor Vinícius voltam a estar à disposição do treinador, assim como Willian Arão e Brazão, poupados do confronto. Além deles, Neymar, que sofreu com um quadro viral na noite de sábado, também estará entre os relacionados do Peixe para enfrentar os argentinos.
Arbitragem
Não divulgado.