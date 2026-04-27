San Lorenzo x Santos: veja onde assistir ao duelo pela Sul-Americana

Publicado 27/04/2026 às 06:00

O Santos enfrenta o San Lorenzo na noite desta terça-feira, pela terceira rodada da Copa Sul-Americana. O confronto está marcado para as 19h (de Brasília), no Estádio Pedro Bidegain, em Buenos Aires.

Onde assistir

  • TV: Espn
  • Streaming: Disney +

Como chegam as equipes

O San Lorenzo recebe o Santos com uma invencibilidade de nove jogos, em que conquistou cinco vitórias e quatro empates. A última derrota da equipe foi no dia 16 de março, diante do Defensa y Justicia, pelo Campeonato Argentino, em que ocupa a sexta colocação com 22 pontos somados após 15 rodadas. Já na Sul-Americana, o clube de Buenos Aires lidera o grupo D com quatro pontos.

Por sua vez, o Santos vem de um empate em 2 a 2 contra o Bahia, que marcou o quarto jogo seguido do Peixe sem vitória. De volta ao Z4 do Campeonato Brasileiro, a equipe agora foca no seu primeiro triunfo pela Sul-Americana, em que é o lanterna da chave, na quarta posição, com um ponto. Nas primeiras rodadas, o Santos acabou derrotado pelo Deportivo Cuenca e apenas empatou com os reservas do Recoleta.

Para o confronto, porém, Cuca terá reforços importantes. Suspenso diante do Bahia, Gabigol e Igor Vinícius voltam a estar à disposição do treinador, assim como Willian Arão e Brazão, poupados do confronto. Além deles, Neymar, que sofreu com um quadro viral na noite de sábado, também estará entre os relacionados do Peixe para enfrentar os argentinos.

Arbitragem

Não divulgado.

Conteúdo Patrocinado