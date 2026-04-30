Alexandre Mattos reforça peso do Santos e exalta Neymar: “Está aqui porque quer"

Executivo de Futebol do Santos, Alexandre Mattos comentou sobre a importância de Neymar e destacou o peso do jogador dentro e fora de campo. O dirigente ressaltou que, apesar do peso do camisa 10, o clube segue acima de qualquer individualidade.

“Claro que o Neymar representa muito, mas primeiro está a instituição. Ninguém é maior que o Santos, que tem uma história enorme”, afirmou, em entrevista ao programa Marketing Registrado, da Fox Sports Argentina.

Mattos ainda revelou que o atacante está feliz no Peixe e optou por permanecer mesmo com sondagens de outros clubes.

“Neymar está no Santos porque quer. Ele ama estar aqui. Poderia estar em qualquer lugar, recebeu contatos de vários clubes, mas disse que quer ficar, participar desse momento e ajudar no crescimento”, completou.

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O dirigente também destacou o alcance global do jogador e a identificação com diferentes públicos, incluindo torcedores argentinos, muito por conta da relação próxima com Lionel Messi, com quem atuou no Barcelona.

Segundo ele, o carinho em torno do brasileiro ficou evidente desde o sorteio do confronto contra o San Lorenzo, quando Neymar já havia interagido com torcedores nas redes sociais.

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