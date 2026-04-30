Com Zé Rafael em campo e Neymar na academia, Santos avança em preparação para clássico

O elenco do Santos voltou a treinar no CT Rei Pelé nesta quinta-feira, que marcou a segunda e penúltima atividade da equipe antes do clássico contra o Palmeiras, marcado para as 18h30 (de Brasília) deste sábado, no Allianz Parque. Nesta manhã, Cuca contou com Zé Rafael, que trabalhou normalmente e deve reforçar o Paixe diante do Verdão.

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Como foi o treino

Cica comandou um treino tático, seguido de um coletivo, trabalhos nos quais participou apenas parte do elenco, já que os que atuaram como titulares contra o San Lorenzo na última terça, incluindo Neymar, permaneceram na parte interna para uma atividade regenerativa na academia.

Desfalques e retorno

Zé Rafael havia sofrido uma torção no tornozelo diante do Coritiba na última semana e desfalcou o Santos contra Bahia e San Lorenzo. Ele treinou normalmente nesta quinta e deve pintar como reforço para o clássico deste sábado.

Por outro lado, Gabriel Menino, ainda em transição física, e Gustavo Henrique, com uma lesão no adutor, seguem tratando e ainda não estarão à disposição de Cuca.

Outra possível baixa para enfrentar o Palmeiras é a de Neymar, que pode ser poupado devido ao gramado sintético do Allianz Parque.

Situação do Santos

Por sua vez, o Santos vem em mais uma sequência ruim na temporada. Já são cinco jogos seguidos sem vencer, que resultam em posições incômodas no Campeonato Brasileiro e Sul-Americana. No Brasileirão, o Peixe é o 17º colocado com 14 pontos somados, abrindo a zona de rebaixamento, enquanto na Copa Continental, é o lanterna do grupo D, com dois pontos na quarta posição.

Detalhes do clássico