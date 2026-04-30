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Santos venceu o Palmeiras apenas uma vez no Allianz; veja retrospecto

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(Foto: Raul Baretta / Santos)
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Da Redação em São Paulo, SP

Publicado 30/04/2026 às 07:00

O Santos entra em campo neste sábado contra o Palmeiras, no Allianz Parque, pela 14ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Alvinegro Praiano precisa vencer para sair da zona de rebaixamento, mas terá uma missão complicada: superar o retrospecto negativo no estádio alviverde, onde conquistou apenas uma vitória.

O Santos já disputou 17 partidas no Allianz Parque desde a inauguração do estádio, em novembro de 2014. Nesse período, soma 13 derrotas, três empates e apenas um triunfo, obtido em 2017.

Na ocasião, o Peixe venceu por 1 a 0, com gol de Ricardo Oliveira, pela 26ª rodada do Campeonato Brasileiro daquele ano.

Desde então, o Palmeiras também mandou jogos em outros estádios. Em cinco oportunidades, o Verdão jogou na Arena Barueri, Pacaembu e Morumbis.

Nesses confrontos fora do Allianz Parque, o equilíbrio é maior: são três vitórias do Palmeiras e duas do Santos. O time santista venceu em 2018, no Pacaembu, e em 2023, na Arena Barueri.

No recorte geral como visitante desde 2015, o Santos apresenta números desfavoráveis diante do rival: em 22 jogos, foram 16 derrotas, três empates e apenas três vitórias, com aproveitamento de 18,1%.

Próximo jogo do Santos

  • Palmeiras x Santos (14ª rodada do Brasileirão)
  • Data e horário: 02/05 (sábado), às 18h30 (de Brasília)
  • Local: Allianz Parque, em São Paulo (SP)

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