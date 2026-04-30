Santos venceu o Palmeiras apenas uma vez no Allianz; veja retrospecto

O Santos entra em campo neste sábado contra o Palmeiras, no Allianz Parque, pela 14ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Alvinegro Praiano precisa vencer para sair da zona de rebaixamento, mas terá uma missão complicada: superar o retrospecto negativo no estádio alviverde, onde conquistou apenas uma vitória.

O Santos já disputou 17 partidas no Allianz Parque desde a inauguração do estádio, em novembro de 2014. Nesse período, soma 13 derrotas, três empates e apenas um triunfo, obtido em 2017.

Na ocasião, o Peixe venceu por 1 a 0, com gol de Ricardo Oliveira, pela 26ª rodada do Campeonato Brasileiro daquele ano.

Final de jogo. Tudo igual no Nuevo Gasómetro: 1 a 1. pic.twitter.com/DLfCZ5TpJj — Santos FC (@SantosFC) April 28, 2026

Desde então, o Palmeiras também mandou jogos em outros estádios. Em cinco oportunidades, o Verdão jogou na Arena Barueri, Pacaembu e Morumbis.

Nesses confrontos fora do Allianz Parque, o equilíbrio é maior: são três vitórias do Palmeiras e duas do Santos. O time santista venceu em 2018, no Pacaembu, e em 2023, na Arena Barueri.

No recorte geral como visitante desde 2015, o Santos apresenta números desfavoráveis diante do rival: em 22 jogos, foram 16 derrotas, três empates e apenas três vitórias, com aproveitamento de 18,1%.

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