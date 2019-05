Sampaoli testa Santos com Luiz Felipe e Cueva para enfrentar o Ceará

O técnico Jorge Sampaoli começou a esboçar o time titular do Santos nesta sexta-feira pela manhã, em treino no CT Rei Pelé, para enfrentar o Ceará, domingo, às 16h00 (horário de Brasília), pela sétima rodada do Campeonato Brasileiro.

O argentino testou a equipe com três zagueiros, ao escalar Luiz Felipe, e colocou Cueva no meio-campo ao lado de Carlos Sánchez. Vale destacar que foi apenas um teste e há outra atividade neste sábado antes da partida. Ao longo do treinamento, o treinador fez substituições.

Uribe aguarda pela regularização na CBF até às 18h00 desta sexta-feira para poder ficar à disposição. Marinho deve ficar no banco de reservas. Gustavo Henrique, Diego Pituca e Soteldo estão suspensos, por terem recebido o terceiro cartão amarelo no empate sem gols contra o Internacional.

A provável escalação é: Vanderlei, Lucas Veríssimo, Felipe Aguilar e Luiz Felipe; Victor Ferraz, Jean Lucas, Sánchez, Cueva e Jorge; Rodrygo e Eduardo Sasha (Jean Mota ou Derlis González).

