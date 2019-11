Sampaoli pede, e Santos tem “trunfo” por reforços importantes

O presidente José Carlos Peres e o superintendente Paulo Autuori falaram mais de uma vez sobre a necessidade de redução nos custos para 2020. Mesmo assim, o Santos não descarta ter reforços importantes.

Uma das estratégias do Peixe é contratar jogadores por empréstimo. E o argumento é a visibilidade dada para Gabigol, Dodô e Jorge, trio em baixa na Europa e com futebol recuperado na Vila Belmiro, além de Jean Lucas, com pouco espaço no Flamengo e agora no Lyon (FRA).

O Alvinegro cogita até pagar pelo empréstimo – bem menos em relação à compra de direitos econômicos -, como no caso de Luan Peres. Peres aceitou arcar com R$ 1 milhão por contrato até dezembro de 2020 junto ao Brugge (BEL). O valor de compra fixado é de 5 milhões de euros (R$ 23 mi).

Essa é uma possibilidade a ser conversada com Jorge Sampaoli sobre o planejamento da próxima temporada. O técnico só ficará se sentir a capacidade do elenco para ser campeão.

“Tive um adiantamento com a postura do Santos pelo diretor esportivo e de finanças. Apresentaram muita dificuldade para 2020. Não falo com o presidente há cinco meses, falo mais com Autuori. Se conjunto tem que ser reforçado pela realidade esportiva, mas é preciso vender por causa da realidade econômica, projeto 2020 será diferente do que pensamos. Não tenho claro se há alguma estratégia para buscar possibilidade se isso mudar. Se não mudar e temos que diminuir o elenco e buscarmos títulos, é enganar a torcida”, disse Sampaoli, em entrevista coletiva.

O Santos, como disse Sampaoli, prevê pelo menos uma grande venda para equilibrar as contas. O direito de imagem, por exemplo, está atrasado em três meses atualmente.

Confira este e outros vídeos em

Mais vídeos em

videos.gazetaesportiva.com