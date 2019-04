Sampaoli fala sobre Ricardo Oliveira e cobra decisão do presidente do Santos

O técnico do Santos, Jorge Sampaoli, falou sobre o interesse em Ricardo Oliveira, do Atlético-MG, por causa da necessidade de um centroavante.

O treinador cobrou uma decisão do presidente José Carlos Peres. Em entrevista na última terça-feira, o mandatário descartou o retorno do Pastor. E nesta quarta, encerrou-se a janela internacional de transferências.

“A diretoria sabe quais são meus pedidos. A possibilidade que venha Ricardo (Oliveira) nós falamos, é um jogador que estava no Santos e que nos daria muita experiência e capacidade. O presidente tem que tomar a decisão. Eu tenho clara as nossas necessidades”, disse Sampaoli, em entrevista coletiva.

Peres admite que o “difícil é achar” um camisa 9 no Brasil e vê Raniel, do Cruzeiro, “quase impossível”. Raniel e Ricardo Oliveira foram sugeridos por Sampaoli no início do ano. As negociações, porém, não evoluíram até aqui. As outras duas opções dadas pelo treinador foram Nicolás Blandi, do San Lorenzo, e Alexandre Pato, agora no São Paulo.

Três nomes foram especulados nos próximos dias, mas descartados pela diretoria: Uribe, do Flamengo, Pottker, do Internacional, e André, do Grêmio.

O Santos contratou sete reforços para 2019 – Aguilar, Cueva, Soteldo, Everson, Jean Lucas, Felipe Jonatan e Jorge. O Peixe está perto de anunciar Jobson, do Red Bull Brasil.