Com centroavante “difícil de achar”, presidente do Santos vê Raniel “quase impossível”

O presidente do Santos, José Carlos Peres, terá de encontrar uma solução no mercado interno para realizar o pedido de Jorge Sampaoli por um centroavante.

A janela internacional de transferências se encerrou nesta quarta-feira e o Peixe só poderá trazer atletas do Brasil ou livres no mercado até a reabertura, em julho.

Peres admite que o “difícil é achar” um camisa 9 no Brasil e vê Raniel, do Cruzeiro, “quase impossível”. Antes, ele descartou Ricardo Oliveira, do Atlético-MG.

Raniel e Ricardo Oliveira foram sugeridos por Sampaoli no início do ano. As negociações, porém, não evoluíram até aqui. As outras duas opções dadas pelo treinador foram Nicolás Blandi, do San Lorenzo, e Alexandre Pato, agora no São Paulo.

Três nomes foram especulados nos próximos dias, mas descartados pela diretoria: Uribe, do Flamengo, Pottker, do Internacional, e André, do Grêmio.

O Santos contratou sete reforços para 2019 – Aguilar, Cueva, Soteldo, Everson, Jean Lucas, Felipe Jonatan e Jorge. O Peixe está perto de anunciar Jobson, do Red Bull Brasil.

Confira este e outros vídeos em

Mais vídeos em

videos.gazetaesportiva.com