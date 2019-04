Presidente do Santos descarta Ricardo Oliveira e aposta em madrugada por um 9

O presidente do Santos, José Carlos Peres, descartou Ricardo Oliveira, do Atlético-MG, na noite desta terça-feira, depois de reunião do Conselho Deliberativo.

Peres explicou o motivo e aposta em madrugada longa na busca por um centroavante. A janela para transferências do exterior se encerrará às 23h59 (de Brasília) desta quarta.

“Tentativa é grande, não tem jogador no Brasil. Ricardo Oliveira não sai do Atlético-MG, Atlético deu a nota e pediu a multa. R$ 100 milhões. Como eu pagarei R$ 100 milhões? Disse o mesmo ao Sampaoli. Depende do Atlético, não da gente. Acho muito difícil liberarem. Mas temos tempo para contratar”, disse Peres, antes de falar sobre a procura no exterior.

“Tem negociação, sim. Está em cima da hora. Madrugada vai ser longa. Vai ser longa… O que vale é o nosso horário, meia-noite de amanhã”, completou.

O presidente comentou sobre o que fazer caso a janela feche e, como ele mesmo disse, procurar opções onde não há.

“Teríamos que ir atrás (se fechar a janela). Temos o Bebeto (Sauthier) no departamento de inteligência, tudo passa por ele. Se falar que é bom, passa para o Sampaoli. Sampaoli conversa comigo e fala para irmos atrás”, concluiu.

Ricardo Oliveira tem 38 anos e contrato até dezembro de 2020. Em entrevista coletiva nesta terça, o centroavante se disse feliz no Galo.

