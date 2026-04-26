Rollheiser valoriza atuação do Santos e titularidade no empate com o Bahia

Neste sábado, após abrir dois gols de vantagem no primeiro tempo, o Santos caiu de rendimento na etapa complementar e cedeu o empate ao Bahia, por 2 a 2, pelo Campeonato Brasileiro. Rollheiser, autor dos dois gols do Peixe, valorizou a atuação do time e celebrou os minutos em campo.

"Acho que tivemos uma boa atuação, mas a vitória escapou no final por um detalhe. Sabemos que o Bahia é uma grande equipe e jogaram com sua torcida. Precisamos melhorar nesses pequenos detalhes para não cometer esses mesmos erros no futuro", iniciou o meia-atacante.

O jogador, que vinha recebendo poucos minutos na temporada e sequer entrou em campo no último compromisso do Santos, pela Copa do Brasil, celebrou a titularidade esta noite. Vale lembrar que ele foi o substituto de Neymar, ausente por desgaste físico.

"Contente por somar minutos e por poder ajudar a equipe [com os dois gols]. Tenho que estar sempre preparado para ficar à disposição do time", concluiu Rollheiser.

Final de jogo em Salvador. O Santos empata com o Bahia em 2 a 2. pic.twitter.com/nVP52ERxlK — Santos FC (@SantosFC) April 25, 2026

Situação do Santos

Com o empate diante do Bahia, o Santos segue na 15ª posição da tabela, com apenas 14 pontos somados. Em uma ocasional vitória do Corinthians neste domingo, o Santos pode terminar a rodada na zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro.

Próximo jogo do Santos

San Lorenzo x Santos (Copa Sul-Americana)

Data e horário: 28 de abril de 2026 (terça-feira) 19h

Local:Estádio Pedro Bidegain, em Buenos Aires

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