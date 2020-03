Presidente do Santos vê renovação de Yuri Alberto “muito difícil”

O presidente do Santos, José Carlos Peres, classifica como “muito difícil” a negociação para renovar o contrato de Yuri Alberto – o vínculo do centroavante se encerra em 31 de julho e ele poderia assinar um pré-acordo para sair de graça em agosto.

Em conversa rápida com a Gazeta Esportiva, Peres reclamou das condições “fora de órbita” pedidas pelos empresários do jogador de 18 anos.

O Peixe deve ter, ainda nesta semana, uma nova conversa com os representantes de Yuri. O objetivo é encaminhar um contrato longo, com reajuste salarial médio e bônus por metas alcançadas.

A negociação foi facilitada por conta das chances do técnico Jesualdo Ferreira. Yuri Alberto atuou nas quatro últimas partidas e recebeu uma “prova” do clube sobre querer contar de fato com ele.

O temor de Yuri e de seu estafe era renovar e seguir sem oportunidades. Ele foi promovido ao elenco profissional ao lado de Rodrygo, ainda em 2017, e atuou 26 vezes, com três gols (só duas chances no ano passado).

