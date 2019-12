Presidente do Santos promete 2ª chance para Cueva: “Joga muito”

O presidente do Santos, José Carlos Peres, prometeu uma “segunda chance” para Christian Cueva. A entrevista foi concedida na noite desta terça-feira, em Luque no Paraguai, antes do sorteio dos grupos da Libertadores da América.

Peres lamentou a má relação do meia com Jorge Sampaoli e torce para o novo técnico, ainda não definido, utilizar o peruano.

“Cueva é um grande jogador, não se deu bem com o treinador (Sampaoli). Com novo treinador pode ter nova chance de compor o time do Santos. Se não for o caso, veremos o melhor futuro possível para ele. Ele é um patrimônio do clube, custou muito dinheiro e temos as melhores perspectivas. Será reaproveitado se o novo treinador achar. Qualquer um merece nova chance. Precisa de acolhimento e compreensão do que a gente execrar”, disse Peres, para ATV+.

“Ele pode ser muito útil. Gosto dele, acho que joga muito. Um dos poucos número 10 da América. Vamos ver se o novo técnico vai reaproveitar. Fez uma grande Copa América, poderia ter feito grande Campeonato Brasileiro pelo Santos. Sabe jogar futebol… Vai ter segunda chance. Tenho plena certeza que o novo treinador vai observar e se ele tiver vontade… Se quiser jogar futebol, ele joga. Conhece muito. Com vontade pode até ser o titular do Santos”, completou.

Cueva está emprestado pelo Krasnodar, da Rússia, até janeiro. O contrato possui cláusula de compra obrigatória por R$ 26 milhões, em três parcelas anuais. Se ele não for utilizado, o Alvinegro quer alguém para assumir a dívida ou ao menos pagar parte dela e diminuir o prejuízo.

Christian Cueva possui o maior salário do elenco (R$ 600 mil) e será a segunda contratação mais cara da história se o Santos tiver de arcar com os R$ 26 mi – Leandro Damião é o “líder”, com R$ 42 milhões investidos.

O meio-campista tem 28 anos e terminou a temporada afastado do elenco profissional pelo ex-técnico Jorge Sampaoli. Ele atuou 16 vezes no ano, sem fazer gol ou dar assistência.