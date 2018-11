Presidente do Santos diz que Flamengo quer Vanderlei

O presidente do Santos, José Carlos Peres, disse que o Flamengo também tem interesse em Vanderlei – o São Paulo é outro clube atrás do goleiro.

O mandatário ainda falou sobre a procura por Bruno Henrique. Mesmo com temporada abaixo de 2017, o atacante estaria no radar de várias equipes.

“Vanderlei está nos nossos planos. Flamengo quer, São Paulo também. Todo mundo quer ele e o Bruno Henrique”, disse o presidente, ao Bandsports.

O Santos cogita negociar Vanderlei por conta do alto salário. No caso de Bruno Henrique, o Peixe liberaria no se recebesse uma grande proposta ou em troca vantajosa – o Cruzeiro quer o atacante e o Alvinegro sonha com Arrascaeta.