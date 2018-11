Arrascaeta, do Cruzeiro, é pauta em reunião da diretoria do Santos

Arrascaeta, meia destaque do Cruzeiro, foi uma das pautas na reunião do Comitê de Gestão do Santos na noite desta segunda-feira, em São Paulo.

Em entrevista à Gazeta Esportiva há duas semanas, o presidente do Peixe, José Carlos Peres, falou em tom de ironia sobre o interesse no uruguaio, ao responder o vice-presidente da Raposa, Itair Machado, que declarou o desejo de contar com Bruno Henrique e Gabigol. Diego Pituca também é alvo do clube mineiro.

A ironia, porém, se transformou em assunto entre os diretores. Em dificuldade financeira, o Alvinegro sabe que a chance de contratar Arrascaeta é pequena, mas promete tentar, oferecendo dinheiro e jogadores em troca.

LEIA MAIS: Cruzeiro trata interesse do Peixe por Arrascaeta como “piada”

“Peres confirma interesse em Arrascaeta! (risos). Não há chance para nenhum dos três (Bruno Henrique, Diego Pituca e Gabigol), a não ser que coloquem Arrascaeta no negócio… Eles nunca nos procuraram, nunca falaram comigo, sempre boatos. Estão de brincadeira! Estamos a menos de dois meses de terminar o Brasileirão. Não é momento para falar de transações de jogadores”, disse José Carlos Peres, na ocasião.

Arrascaeta, convocado frequentemente pela seleção uruguaia, tem contrato com o Cruzeiro até 2021. A multa rescisória é de R$ 120 milhões e a Raposa detém 20% dos direitos econômicos.