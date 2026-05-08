Contra o Bragantino, Santos tenta evitar marca de um mês sem vitórias

Neste domingo, o Santos volta a campo após um empate amargo diante do Deportivo Recoleta pela Copa Sul-Americana. O Peixe enfrenta o Red Bull Bragantino, em duelo pela 15.ª rodada do Campeonato Brasileiro, em busca de encerrar o jejum de sete jogos sem vencer, além de evitar a marca de um mês sem vitórias.

A atividade da manhã desta quinta-feira, no CT Rei Pelé. pic.twitter.com/v3k47wbkxb — Santos FC (@SantosFC) May 7, 2026

A última vez em que o Santos triunfou na temporada foi no dia 11 de abril, quando superou o Atlético-MG por 1 a 0 na Vila Belmiro, pelo Brasileirão, com um gol marcado por Moisés.

Desde então, o Peixe somou uma derrota e seis empates. O revés sofrido aconteceu diante do Fluminense, também na Vila Belmiro, por 3 a 2. Já os empates foram contra Bahia e Palmeiras, pelo Campeonato Brasileiro; Coritiba, pela Copa do Brasil; e Recoleta (duas vezes) e San Lorenzo, pela Sul-Americana.

Os empates pelo torneio continental impediram o Santos de conquistar sua primeira vitória na competição, pela qual segue sem vencer e é lanterna do grupo D com três pontos, na quarta colocação.

No Campeonato Brasileiro, o Peixe segue em uma situação delicada. São 15 pontos na 16ª colocação, empatando com o Corinthians, que abre a zona de rebaixamento, mas levando a melhor sobre o Timão nos critérios de desempate.

Por fim, o Santos ainda disputa o jogo de volta pela Copa do Brasil contra o Coritiba, na quarta-feira, e precisa vencer para garantir a classificação às oitavas de final. Em caso de empate, o duelo será decidido nos pênaltis.

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Pior sequência na temporada

Caso tropece diante do Bragantino, o Santos também atingirá sua pior sequência sem vitórias na temporada. O Peixe já havia ficado sete jogos sem vencer uma vez em 2026, entre os dias 14 de janeiro e 4 de fevereiro, quando enfrentou Palmeiras, Guarani, Corinthians, Red Bull Bragantino, Chapecoense e São Paulo (duas vezes).

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