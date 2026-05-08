Thaciano sofre lesão na coxa e desfalca o Santos contra o Bragantino

Substituído durante o empate entre Santos e Recoleta na última terça, apenas 18 minutos após entrar em campo, Thaciano teve confirmada uma lesão muscular na coxa direita nesta sexta-feira. O atacante teve diagnosticada a contusão após realizar exames de imagem e não estará disponível para enfrentar o Red Bull Bragantino neste domingo.

Thaciano entrou em campo aos 28 minutos do segundo tempo na vaga de Gabigol, que não fazia uma boa partida. Ele atuou por 18 minutos e, aos 46, sentiu dores após uma dividida na área e acabou substituído por Mateus Xavier.

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Lista de desfalques

Com a lesão de Thaciano, o técnico Cuca vê suas opções para o confronto diminuírem ainda mais. Além do atacante, Gabriel Brazão também será baixa por cumprir suspensão. Lesionados, Gustavo Henrique, Lautaro Díaz e Vinicius Lira também são desfalques.

Por fim, Gabriel Menino completa a lista de jogadores que não estarão à disposição para o duelo. O meio-campista está em fase final de transição física após uma lesão na coxa, mas ainda não reúne condições de jogo.

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