Preparador físico opta por sair do Santos junto com Cuca

O preparador físico do Santos, Carlinhos Neves, optou por sair do clube junto com Cuca – o técnico tratará de duas artérias comprometidas a partir de dezembro e deve passar por cirurgia no coração.

O presidente José Carlos Peres e o executivo de futebol Renato gostariam de contar com o trabalho de Carlinhos a partir de 2019, mas o profissional preferiu, por lealdade, pausar a carreira ao lado de Cuca.

Em entrevista coletiva na última sexta-feira, Cuca disse que nenhum dos membros de sua comissão técnica era preso a ele e brincou com seu irmão e auxiliar Cuquinha.

“São profissionais liberais, acho que só o Cuquinha que ninguém vai querer (risos). Mas os outros têm liberdade se o Santos quiser aproveitar. Ou podem dar uma parada provisória também”, explicou.

O auxiliar Eudes Pedro deve ficar e pode ser técnico do Vitória de Santo Antão em 2019, como antecipado pela Gazeta Esportiva. Além de Cuquinha e Carlinhos Neves, a comissão conta com o observador técnico Daniel Cerqueira. Ele, a princípio, não permanece.

O Santos pretende anunciar o novo técnico ainda em 2018. Abel Braga é o preferido.