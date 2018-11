Santos deve fazer parceria com clube pernambucano para 2019

O Santos deve anunciar nos próximos dias uma parceria com o Vitória de Santo Antão para o Campeonato Pernambucano de 2019.

A ideia é emprestar jogadores da equipe sub-23, extinta recentemente. Diversos atletas têm contrato longo e podem ser valorizados na competição ou até aproveitados no elenco profissional do Peixe depois do Estadual.

O técnico do Vitória pode ser Eudes Pedro, um dos auxiliares de Cuca, provavelmente mantido para a próxima temporada. A definição deve ocorrer na próxima semana.

O Vitória de Santo Antão era próximo a Modesto Roma. O ex-presidente, inclusive, foi diretor de futebol feminino do clube. O goleiro Preto, conhecido por ter mais de 30 anos e atuar no time sub-23, veio de lá. O Santos emprestou jogadores como Lucas Surcin, filho de Marcelinho Carioca.