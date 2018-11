Presidente do Santos vai ao Rio de Janeiro negociar com Abel

O presidente do Santos, José Carlos Peres, vai ao Rio de Janeiro nesta quinta-feira para negociar a contratação de Abel Braga. O empresário do técnico é seu filho, Fabio. A informação foi antecipada por A Tribuna.

Abel é a prioridade e o Peixe quer se antecipar ao interesse de outros clubes. O maior temor do Alvinegro é o Flamengo, caso a negociação com Renato Gaúcho não se concretize.

“Abel é uma amizade. Eu estava no G4 Paulista e tive amizade. Técnico top e que gosta do Santos. Tive duas negociações, uma para trazer em dezembro e outra foi antes do Cuca. Primeiro não quis abandonar Fluminense, atitude de gente grande, e depois teve o acidente (do filho). Falei para ele na ocasião que é uma mini Rio de Janeiro. Ele falou que seria um prazer. Gostaria que fosse para ontem. É competente, boa ligação com jogadores de base. Quantos foram lançados além do Pedro no Fluminense? Vários”, disse o presidente, antes de descartar diversos nomes.

“Nunca teve Rogério Ceni e Roger Machado. Aguirre não, Dorival não. Lisca e Guto Ferreira não estão na lista. Muricy é um bom nome, mas não quer trabalhar. Sampaoli esquece. Osorio esquece. Roberto Martinez não dá. Holan grande nome, mas tem contrato. E é muito difícil um estrangeiro dar certo no Brasil. Prioridade é um brasileiro”, emendou.

Como disse em entrevista à reportagem, Abel Braga começou a pensar sobre o futuro nesta terça-feira, na volta de viagem para o Uruguai. O Santos aceita pagar o mesmo salário de Cuca para trazê-lo.