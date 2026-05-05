Polícia aponta erro do Santos em endereço de hotel antes de clássico contra o Palmeiras

A Polícia Militar de São Paulo informou ao Superior Tribunal de Justiça Desportiva que o Santos comunicou de forma errada o endereço do hotel da delegação no último sábado. Segundo a corporação, esse erro teria causado o atraso na escolta até o Nubank Parque, palco do clássico contra o Palmeiras.

O Santos se atrasou para a partida, e o técnico Cuca havia afirmado que o trajeto incluiu um "tour por São Paulo". A diretoria alvinegra sustentava que o caminho adotado pela PM foi o responsável pelo problema.

Entretanto, a PM-SP relatou ao STJD que a falha inicial partiu do próprio clube. De acordo com a versão apresentada, a corporação foi informada de que a delegação estava hospedada no hotel Grand Mercure Ibirapuera, quando, na realidade, o local correto era o Grand Mercure Vila Olímpia.

A Polícia também destacou que houve demora por parte do Santos em responder aos contatos, sendo necessárias diversas tentativas até o estabelecimento da comunicação.

E agora?

Agora, o Santos pode ser punido pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD). De acordo com o Artigo 206 do Código Brasileiro de Justiça Desportiva (CBJD), as sanções por atraso variam de R$ 100 a R$ 1.000 por minuto. O Alvinegro Praiano também pode ser enquadrado no Artigo 191, que é mais grave, com multa de R$ 100 mil por retardar o início do jogo.

Entenda o caso

O Santos empatou em 1 a 1 com o Palmeiras neste sábado e saiu da zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro. Apesar de respirar na competição, o Alvinegro Praiano corre o risco de sofrer punição devido aos atrasos no início de ambos os tempos.

O árbitro Raphael Claus relatou na súmula o atraso dos jogadores santistas para o início do protocolo pré-jogo. A demora fez com que o Peixe entrasse em campo apenas depois da arbitragem e dos atletas do Palmeiras já estarem posicionados.

"Informo que a equipe do Santos atrasou nove minutos para o protocolo inicial da partida, ocasionando a entrada da equipe de arbitragem junto com a equipe do Palmeiras para o campo de jogo. Cabe ressaltar que o hino nacional e os cumprimentos iniciais foram realizados sem a referida equipe (Santos). Por fim, a equipe do Santos adentrou ao campo de jogo onde foi realizado o toss inicial (cara ou coroa) e o atraso de dois minutos para o início da partida", relatou Claus.

Além disso, o árbitro também registrou atraso na volta para o segundo tempo: "Informo que houve um atraso de dois minutos da equipe do Santos para adentrar o campo de jogo no segundo tempo, ocasionando um atraso de dois minutos para o reinício da partida".

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