Peres marca com reunião com Modesto e deve anunciar diretor de futebol

O planejamento de José Carlos Peres no comando do Santos começará oficialmente nesta terça-feira. Eleito no último sábado, o novo presidente do Peixe irá se reunir com Modesto Roma durante a tarde para ter conhecimento da situação do clube.

Teoricamente, a troca de comando no alvinegro só aconteceria no dia 2 de janeiro. Porém, o atual mandatário se mostrou disposto ajudar Peres no processo de transição, afinal, o Santos precisa definir o novo treinador e correr atrás de reforços para a próxima temporada.

Antes de contratar o técnico, porém, Peres pretende anunciar já nesta terça-feira o novo diretor executivo de futebol do clube. Rui Costa, que está na Chapecoense e já passou pelo Grêmio, é um dos mais cotados.

O mandatário santista só irá partir em busca do técnico após a chegada do novo diretor. Jair Ventura, Zé Ricardo e Abel Braga são os favoritos. O botafoguense vem sendo tratado como alvo principal, porém, nenhum contato foi feito até o momento.

Com relação a reforços, Peres irá saber de Modesto quais negociações estão em andamento. Na última semana, membros da atual garantiram que o Peixe estava bem próximo de contratar Robinho, de saída do Atlético-MG, e Gabigol, do Benfica. Antes mesmo do processo de transição, porém, o novo presidente já esfriou o interesse no ‘Rei das Pedaladas’, citando a condenação por estupro na Itália.

Além das negociações para a chegada de novos atletas, Peres também precisa definir a renovação com Ricardo Oliveira, afinal, o contrato atual termina no próximo dia 31. Por fim, o mandatário irá discutir a situação do lateral-esquerdo Zeca, que entrou na Justiça contra o Peixe.