Peres revela intenção de renovar com Oliveira no Santos: “Vamos conversar”

A novela sobre o futuro de Ricardo Oliveira está próxima de ter um final feliz para o Santos. Eleito presidente do clube no último sábado, José Carlos Peres pretende dar continuidade as negociações para renovar o contrato com o centroavante. As tratativas já foram iniciadas pelo atual mandatário Modesto Roma Júnior, mas ficaram ‘travadas’ por causa do pleito.

“Vamos conversar sim. Ele está negociando ainda com o presidente Modesto Roma. Amanhã vou procurar saber a condição do acordo. A duração do contrato talvez seja o maior problema. O Ricardo é um grande artilheiro, um lutador. Só caiu de produção quando a própria equipe caiu. Tem todos os nossos parabéns. Não adianta prometer, pode dar negócio ou não, mas vocês terão todas as informações. Amanhã vou me reunir com a atual diretoria para iniciar o processo de transição e vamos ver em que ponto está o acordo”, disse José Carlos Peres em entrevista ao SporTV.

O atual mandatário, Modesto Roma Júnior, fez a proposta de renovação em maio. O camisa 9 queria um aumento salarial e mais dois anos de vínculo. A diretoria do Peixe, porém, ofereceu o mesmo salário atual e um ano de contrato com opção de renovação automática.

No final de novembro Oldegard Filho, um dos empresários de Oliveira, em contato com a ESPN, relatou que ele está com o direito de imagem atrasado. Apesar dos entraves, o centroavante tem o desejo de permanecer na Vila Belmiro. E com a mudança da diretoria, a renovação está mais próxima de acontecer.