Peres abre as portas do Santos para Zeca: “Depende da boa vontade dele”

Novo presidente do Santos, José Carlos Peres pretende contar com Zeca em 2018. Eleito no último sábado, o mandatário pretende conversar com o lateral-esquerdo, que entrou na Justiça contra o Peixe no final de outubro e conseguiu ficar livre para acertar com qualquer equipe.

“Ele tem uma pendência com o Santos. Vai depender apenas da boa vontade dele. Não conheço o Zeca, mas ele é patrimônio do clube. Vamos discutir as razões pela qual ele abandonou o clube. Será bem-vindo sim. Ele vale muito para o Santos. E se tiver que sair, que saia a peso de ouro, não vai sair de graça. O retorno dele interessa ao Santos. Mas acima de qualquer interesse, existe a responsabilidade profissional. Vamos colocar isso a limpo. Não existe nada melhor que a negociação. Também vou sempre exigir que a marca do Santos seja respeitada”, afirmou o novo mandatário ao programa +90, do Esporte Interativo.

Zeca teve um pequeno triunfo na Justiça contra o alvinegro no início de dezembro. Após ter a quarta liminar negada, onde pedia a rescisão contratual com o Santos alegando falta de segurança e atrasos no pagamento de FGTS (Fundo de Garantia do Tempo de Serviço), o jovem de 23 anos entrou com um habeas corpus no Tribunal Superior do Trabalho de Brasília solicitando o direito para trabalhar onde quiser.

Como a constituição prevê que uma pessoa pode exercer sua profissão onde bem entender, Zeca teve o pedido aceito e está livre para acertar com qualquer clube.

No habeas corpus, Zeca pede apenas o direito de trabalhar, não alegando que o alvinegro tem pendências salariais. Sendo assim, se o atleta acertar com algum clube, o Santos terá o direito de entrar na Justiça cobrando o pagamento da multa de 50 milhões de euros (R$ 190 milhões) de quem contratá-lo.

José Carlos Peres terá uma reunião com Modesto Roma na tarde desta terça-feira para iniciar a transição na diretoria. No encontro, a situação de Zeca será discutida.