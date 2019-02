Pelo quinto jogo seguido, Sampaoli mudará a escalação do Santos

O Santos de Jorge Sampaoli já tem definido o que fará em campo: ter a bola e ser o protagonista do jogo. O treinador argentino busca definir cada vez mais a cara do time, faz alterações pontuais na equipe que costuma iniciar as partidas, mesmo tendo um elenco com carências.

Neste domingo contra o Ituano, o Peixe vai para o seu quinto jogo oficial na temporada. Nos quatro primeiros, o Alvinegro da Vila Belmiro venceu todos, com direito a goleadas e bom futebol. Diante do time do Galo de Itu, Sampaoli fará outras alterações nos seus titulares.

Veja também: Luiz Felipe deve ser poupado pelo Santos contra o Ituano

Nos quatro primeiros duelos, o comandante escalou quatro times diferentes. Entretanto, diferentemente de Palmeiras, Flamengo ou Cruzeiro, o Santos faz poucas alterações e mantém uma espinha dorsal.

Em relação ao time que goleou o Bragantino por 4 a 1, Sampaoli vai mudar o esquema tático e algumas peças. A linha com quatro defensores estará de volta, além do atacante venezuelano Soteldo, que ficou no banco em Bragança e voltará aos 11 iniciais contra o Ituano. Outra novidade é o retorno de Diego Pituca ao meio-campo.

Cinco jogos e cinco escalações. Mesmo com um plantel que não têm tantas opções, Sampaoli vai fazendo algo importante: rodar o elenco. Assim, o treinador poderá enfim encontrar os seus titulares incontestáveis e ter opções interessantes, que entrem com vontade de mostrar serviço ao argentino.

Confira as escalações do Santos na temporada 2019:

Ferroviária: Vanderlei; Victor Ferraz, Luiz Felipe, Gustavo Henrique e Orinho; Alison, Diego Pituca (Copete), Carlos Sánchez e Jean Mota (Yuri); Yuri Alberto (Arthur Gomes) e Felippe Cardoso.

São Bento: Vanderlei; Victor Ferraz, Luiz Felipe, Gustavo Henrique e Orinho; Alison, Diego Pituca, Carlos Sánchez e Jean Mota (Copete); Derlis González (Kaio Jorge) e Felippe Cardoso (Soteldo).

São Paulo: Vanderlei; Victor Ferraz, Luiz Felipe, Gustavo Henrique e Orinho (Copete); Alison, Diego Pituca, Carlos Sánchez e Jean Mota (Felipe Aguilar); Soteldo (Felippe Cardoso) e Derlis González.

Bragantino: Vanderlei; Luiz Felipe, Felipe Aguilar e Gustavo Henrique; Victor Ferraz (Yuri), Alison, Carlos Sánchez, Jean Mora e Copete; Derlis González (Sandry) e Arthur Gomes (Soteldo).

Ituano: Vanderlei; Victor Ferraz, Felipe Aguilar, Gustavo Henrique e Copete; Alison, Diego Pituca, Carlos Sánchez e Jean Mota; Soteldo e Derlis González.

