Luiz Felipe deve ser poupado pelo Santos contra o Ituano

Luiz Felipe deve ser poupado pelo técnico Jorge Sampaoli na partida entre Santos e Ituano, neste domingo, às 19h (de Brasília), no Estádio Novelli Júnior, pela 5ª rodada do Campeonato Paulista.

O treinador ainda avalia dar descanso para outros atletas e a definição ocorrerá pouco tempo antes da bola rolar. Na frente, Soteldo voltou à equipe na atividade da tarde deste sábado, no CT Rei Pelé. Diego Pituca retorna após suspensão.

Uma possível escalação é: Vanderlei, Victor Ferraz, Aguilar, Gustavo Henrique e Copete; Alison, Diego Pituca, Carlos Sánchez e Jean Mota; Soteldo e Derlis González.

Depois do Ituano, o Santos enfrentará o Altos, no Piauí, quarta-feira, pela primeira eliminatória da Copa do Brasil.