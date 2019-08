Insaciável, Santos goleia o Bragantino e se mantém 100%

O Santos voltou a apresentar um grande futebol e goleou o Bragantino por 4 a 1, nesta quinta-feira, no Estádio Nabi Abi Chedid, pela quarta rodada do Campeonato Paulista. Os gols foram marcados por Carlos Sánchez (2), Derlis González e Jean Mota.

O Peixe, insaciável, não deixou de atacar em momento algum. Depois de ter dificuldade para furar a defesa dos donos da casa, a porteira abriu na segunda metade do primeiro tempo e a equipe foi para o intervalo com o 3 a 0. Na etapa final, o Alvinegro logo abriu o placar, o Braga diminuiu e parou por aí.

Na próxima rodada, o Santos, único 100% do Paulistão, enfrentará o Ituano, domingo, no Novelli Júnior. O Bragantino receberá a Ponte Preta, no mesmo dia.

RELEMBRE COMO FOI O JOGO MINUTO A MINUTO

Diferentemente das partidas contra Ferroviária, São Bento e São Paulo, o Santos teve dificuldade nos minutos iniciais. O Bragantino, com forte marcação, diminuiu os espaços e foi perigoso no jogo aéreo. Mas durou pouco.

O Peixe adiantou cada vez mais as linhas e, inteiro no campo de ataque, começou a criar chances. E abriu o placar na qualidade/sorte de Carlos Sánchez, em finalização de fora da área desviada aos 37 minutos.

Com o gol feito, o Alvinegro não se saciou, aproveitou o desespero dos donos da casa e garantiu a vitória. Derlis González fez aos 44 e Jean Mota aos 47. O apito final na primeira etapa foi um alívio para o Braga.

MAIS UMA GOLEADA

No segundo tempo, o cenário não mudou. O Santos parecia estar perdendo tamanha a construção ofensiva. No minuto 9, já veio o quarto. Arthur Gomes sofreu o pênalti e pediu para bater, mas Carlos Sánchez não deixou e, de cavadinha, converteu.

O Bragantino não desistiu e descontou com Wesley, depois do excesso de confiança de Luiz Felipe. O zagueiro tentou drible na defesa, errou e armou o contra-ataque da equipe do interior.

A reação, porém, parou por aí. O Santos poupou o fôlego, administrou o resultado e, com nova goleada, terminou a quarta rodada como único com 100% de aproveitamento no Estadual.

FICHA TÉCNICA

Bragantino 1 x 4 Santos

Data: 31 de janeiro de 2019 (quinta-feira)

Local: Estádio Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista (SP)

Horário: 19h15 (de Brasília)

Árbitro: Lucas Canetto Bellote

Assistentes: Daniel Luis Marques e Daniel Paulo Ziolli

Público e renda: não divulgado

Cartões amarelos: BRAGANTINO: Matheus Peixoto. SANTOS: Gustavo Henrique

GOLS:

Santos: Carlos Sánchez, Derlis González e Jean Mota, aos 37, 44 e 47 minutos do 1T; Sánchez aos 9 minutos do 2T

Bragantino: Wesley, aos 17 minutos do 2T

BRAGANTINO: Alex Alves; Itaqui, Lázaro, Edimar (Juliano) e Léo Rigo; Magno, Acácio (Klauber), Rafael Chorão, Vitinho (Esquerdinha) e Wesley; Matheus Peixoto

Técnico: Marcelo Veiga

SANTOS: Vanderlei, Victor Ferraz (Yuri), Aguilar, Luiz Felipe, Gustavo Henrique e Copete; Alison, Carlos Sánchez e Jean Mota; Arthur Gomes (Soteldo) e Derlis González (Sandry)

Técnico: Jorge Sampaoli