Embalado, Santos visita o instável Ituano pelo Campeonato Paulista

Embalado após quatro vitórias em quatro jogos pelo Campeonato Paulista, o Santos visita o instável Ituano neste domingo, às 19h (de Brasília), no Estádio Novelli Júnior, pela quinta rodada da competição.

Líder isolado do Grupo A, com 12 pontos, o Peixe conta com o retorno de Diego Pituca, suspenso pelo terceiro cartão amarelo diante do Bragantino. O meio-campista deve entrar no lugar de Luiz Felipe, poupado. A ideia do técnico Jorge Sampaoli é escalar força máxima, a não ser em caso de recomendação médica.

“Um sempre sonha com ir bem, com adesão da ideia, mas não imaginei esse início. Jogadores estão muito entusiasmados com a maneira de jogar. Rivais cansam mais que a gente, no segundo tempo tivemos mais controle e nos faltou um pouco. A alegria de jogar deixa para trás o cansaço”, disse Sampaoli, em entrevista coletiva.

O Ituano, em contrapartida, ocupa o terceiro lugar do Grupo C, com 4 pontos. Depois de vencer o São Bento com propriedade por 2 a 0, a equipe do interior foi derrotada por 2 a 1 para a Ferroviária.

“Com certeza é ruim o resultado, viemos com pensamento de vencer, quanto mais se distanciar do grupo de cima, pior vai ser. Mas, fora de casa, diante de uma boa equipe… Mas que os defeitos deste jogo sirvam de lição para o próximo contra o Santos”, afirmou o atacante Morato.

Em 2018, Santos e Ituano empataram em 1 a 1, pelo Campeonato Paulista. Rodrygo fez pelo Peixe e Gabriel Baralhas marcou pelo Galo.

FICHA TÉCNICA

ITUANO X SANTOS

Data: 3 de fevereiro de 2019 (domingo)

Local: Estádio Novelli Júnior, em Itu (SP)

Horário: 19h (de Brasília)

Árbitro: Raphael Claus

Assistentes: Danilo Ricardo Simon Manis e Luiz Roberto Andrini Nogueira

ITUANO: Pegorari, Jonas, Léo Santos, Ricardo Silva e Peri; Baralhas, Marcos Serrato e Bassani; Claudinho, Martinelli e Alemão

Técnico: Vinicius Bergantin

SANTOS: Vanderlei, Victor Ferraz, Aguilar, Gustavo Henrique e Copete; Alison, Carlos Sánchez, Diego Pituca e Jean Mota; Soteldo e Derlis González

Técnico: Jorge Sampaoli