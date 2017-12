Para liberar Zeca, Santos pede jogadores e compensação financeira ao Fla

Zeca deve ser jogador do Flamengo em 2018. Porém, antes de anunciar o lateral-esquerdo, o Rubro-Negro pretende fazer um acordo com o Santos para não ter problemas na Justiça. O Peixe, por sua vez, quer pelo menos o empréstimo de um ou dois jogadores, além de uma compensação financeira.

Sem clima para contar com Zeca na próxima temporada, já que o atleta ‘abandonou’ o clube em outubro, os santistas se mostraram dispostos a negociar com o Fla. A ideia do alvinegro é resolver a situação antes da audiência na Justiça do Trabalho, marcada para abril de 2018. A informação foi publicada inicialmente pelo Blog do Ademir Quintino e confirmada pela Gazeta Esportiva.

Apesar da rescisão contratual ter sido publicada no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF, os advogados do Peixe acreditam que o lateral ainda está ‘preso’ ao clube de Vila Belmiro. Afinal, o Zeca só conseguiu a liberação após solicitar o direito para trabalhar onde quiser no Tribunal Superior do Trabalho de Brasília.

Como a constituição prevê que uma pessoa pode exercer sua profissão onde bem entender, o lateral teve o pedido aceito. No habeas corpus, porém, ele não alega que o Santos tenha pendências salariais. A rescisão contratual por falta de segurança e atrasos no pagamento de FGTS (Fundo de Garantia do Tempo de Serviço) não foi acolhida pela Justiça.

Sendo assim, se Zeca assinar com Flamengo sem ter feito um acordo com o Santos, o clube de Vila Belmiro terá o direito de entrar na Justiça cobrando o pagamento da multa de R$ 50 milhões.