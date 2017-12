Mesmo acertado com o Flamengo, Zeca segue ‘preso’ ao Santos; entenda

O Santos teve seu recurso negado pela Justiça do Trabalho na tentativa de derrubar o habeas corpus que rescindiu o contrato de Zeca com o clube. Livre no mercado, o lateral-esquerdo fechou um acordo verbal com o Flamengo. Porém, ele está longe de ser anunciado pelo time carioca.

Apesar da rescisão contratual ter sido publicada no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF, os advogados do Peixe acreditam que o jogador ainda está ‘preso’ ao clube de Vila Belmiro. Afinal, o Zeca só conseguiu a liberação após solicitar o direito para trabalhar onde quiser no Tribunal Superior do Trabalho de Brasília.

Como a constituição prevê que uma pessoa pode exercer sua profissão onde bem entender, o lateral teve o pedido aceito. No habeas corpus, porém, Zeca não alega que o Santos tenha pendências salariais. A rescisão contratual por falta de segurança e atrasos no pagamento de FGTS (Fundo de Garantia do Tempo de Serviço) não foi acolhido pela Justiça.

Sendo assim, se o lateral-esquerdo acertar com Flamengo, o Peixe terá o direito de entrar na Justiça cobrando o pagamento da multa. O valor estipulado é de R$ 50 milhões para clubes brasileiros e 50 milhões de euros para times do exterior.

Por conta desse imbróglio, o Rubro-Negro não deve anunciar o acordo com Zeca. Os cariocas temem que o Santos consiga reverter a decisão na Justiça.