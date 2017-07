Nilmar surpreende santistas e deve ficar à disposição em duas semanas

Contratado pelo Santos no início deste mês, Nilmar tinha previsão de retorno aos gramados apenas para o final de agosto. Porém, o atacante está mostrando bom desempenho nas atividades que tem feito academia e deve ter sua volta antecipada pelo clube.

Praticamente ‘morando’ no CT Rei Pelé para recuperar a condição física, o jogador de 33 anos deve juntar-se ao elenco no gramado em até duas semanas. Ele não atua desde o dia 17 de maio de 2016, quando ainda defendia o Al-Nasr, em um triunfo por 4 a 1 contra o Tractor Club.

Mesmo surpreendidos com o desempenho de Nilmar, os médicos do Peixe seguem pregando cautela. A intenção é entregar o atacante 100% para a comissão técnica. Mesmo aprovando sua contratação no início de julho, os santistas ainda mostram preocupação com o histórico de lesões do atleta.

Caso o Santos passe pelo Atlético-PR, no próximo dia 10 de agosto, na Vila Belmiro, o ex-corintiano deve estar à disposição de Levir Culpi para as quartas de final da Libertadores, que começam apenas a partir de 12 de setembro.

Após a vitória por 3 a 2, no último dia 5, no Paraná, o Peixe avança na competição continental mesmo se perder por 1 a 0 ou 2 a 1 para o Furacão. Antes da Liberta, porém, o comandante santista pretende testar Nilmar em algumas partidas do Campeonato Brasileiro.

Assim que estiver 100%, o atacante ainda precisará disputar um espaço no time com Ricardo Oliveira, Kayke, Bruno Henrique e Copete.