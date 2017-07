Para ter espaço no Santos, Nilmar precisará vencer boa fase de atacantes

Nilmar foi apresentado oficialmente pelo Santos na tarde desta segunda-feira. Porém, o atacante só deve estar a disposição de Levir Culpi em agosto. Praticamente ‘morando’ no CT Rei Pelé para recuperar a forma física, o jogador também terá um grande desafio para voltar aos gramados: superar a boa fase dos atacantes do Peixe.

Apesar de Ricardo Oliveira estar fora de combate há mais de um mês, Bruno Henrique, Copete e Kayke têm dado conta do recado. O colombiano foi o autor dos três gols da vitória de 3 a 2 sobre o São Paulo, no último domingo, na Vila, pela 12 ª rodada do Brasileirão. Com isso, ele alcançou a artilharia do alvinegro na competição nacional, com cinco tentos anotados.

O hat-trick deste domingo também fez Copete chegar ao posto de maior artilheiro gringo da história do Santos, empatando com Echevarrieta, com 20 gols marcados.

Já Kayke ocupa o posto de goleador do Peixe em 2017, colocando nove bolas no fundo das redes em 25 jogos. Contra o São Paulo, o centroavante não deixou sua marca, mas deu uma assistência para Copete e participou da jogada do primeiro gol do colombiano.

Por fim, Bruno Henrique também vive ótima fase no alvinegro. Mesmo deixando claro que prefere dar passes aos companheiros, o atacante já anotou sete gols no ano e ainda distribuiu seis assistências.

Sabendo da forte concorrência, Nilmar pregou respeito aos companheiros de ataque, mas deixou claro que lutará por uma posição de destaque no clube.

“Santos está muito bem servido de atacantes. Eles vêm atuando bem nos últimos jogos. Sempre houve briga sadia por posição por onde passei. Quem ganha com isso é o Santos. Cada um vai buscar o seu espaço. O professor Levir vai ter muitas opções. Espero que todos continuem no nível alto e que eu possa brigar também. Minha característica é velocidade. Eu me adapto fácil. Já joguei pelo lado, centroavante e até no meio. Já joguei nessas funções e não vejo dificuldade. Estando bem condicionado, consigo fazer”, disse o novo reforço do Santos, apresentado oficialmente na última segunda-feira.