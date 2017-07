Nilmar aceita oferta e fecha com o Santos até dezembro de 2018

Nilmar é o novo reforço do Santos. Após ser aprovado em exames médicos, o atacante, ex-Internacional e Corinthians, aceitou a proposta do Peixe e jogará no clube até o fim da próxima temporada. Segundo apurado pela Gazeta Esportiva, ele irá assinar o vínculo nesta sexta-feira, quando deve ser anunciado.

O acordo só não foi oficializado nesta quinta pois o presidente Modesto Roma Júnior está em São Paulo e não conseguiu rubricar o contrato. Após a saída do Al-Nasr, Nilmar aceitou diminuir seus rendimentos para vestir a camisa do Peixe. No clube, ele ganhará R$200 mil, além de bônus por produtividade. O atacante deve ser apresentado oficialmente apenas na próxima semana.

Normalmente, um atleta passa por uma ou duas avaliações antes de ser contratado. Porém, o alvinegro se mostrou receoso com o histórico de lesões de Nilmar e decidiu fazer diversos exames no atacante, que não atua há mais de um ano.

Ele completa 33 anos no próximo dia 14. No começo do ano, Nilmar quase foi contratado pelo São Paulo e chegou a ser oferecido ao Santos, mas a alta pedida salarial afastou o negócio na época. Além de passagens por Corinthians, Internacional e Lyon, o atacante também fez parte do grupo da seleção brasileira que disputou a Copa do Mundo de 2010, com o técnico Dunga.