Gabigol rebate dúvida sobre sintético e se diz à disposição no Santos para enfrentar o Palmeiras

O atacante Gabigol, responsável pelo gol que deu o empate por 1 a 1 ao Santos na noite de terça-feira, contra o San Lorenzo, pela Sul-Americana, se colocou à disposição do técnico Cuca para atuar contra o Palmeiras no gramado sintético do Allianz Parque. O jogador negou que não atua neste tipo de gramado após o treinador colocar em dúvida a presença do camisa 9 e de Neymar no clássico.

Esse será o segundo clássico entre Santos e Palmeiras na temporada. O primeiro aconteceu pela segunda rodada do Campeonato Paulista, na Arena Crefisa Barueri, que também possui grama sintética. Naquela oportunidade, Gabigol começou no banco de reservas e foi acionado na segunda etapa.

"Isso que é ruim. Eu não sei de onde tiraram essa informação de que eu não jogo no sintético. No começo do ano, eu estava com uma dor, todos sabem. Como era o segundo jogo do ano (clássico contra o Palmeiras), eles preferiram não forçar. Mas eu estou à disposição", rebateu Gabigol.

O que disse Cuca?

Após o duelo pela Sul-Americana, Cuca disse que Neymar e Gabigol são dúvidas para o confronto contra o Palmeiras e justificou apontando para a opinião de ambos sobre o gramado sintético. Publicamente, a dupla já se manifestou contra esse tipo de campo.

Situação do Santos

Com esse empate, o Santos ampliou seu jejum sem vitórias na temporada para cinco jogos e segue na lanterna do Grupo D, com dois pontos conquistados. São dois empates e uma derrota até o momento. A equipe, que está na zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro, agora vira a chave para o torneio nacional e se prepara para o clássico contra o Palmeiras, no sábado.

Pela Sul-Americana, o Peixe volta a campo na próxima terça-feira, quando enfrenta o Deportivo Recoleta, às 21h30 (de Brasília), no Estádio Rio Parapiti, em Pedro Juan Caballero, no Paraguai.

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Próximo jogo

Jogo: Palmeiras x Santos

Competição: Campeonato Brasileiro (14ª rodada)

Data e horário: 2 de maio de 2026 (sábado), às 18h30 (de Brasília)

Local: Allianz Parque, em São Paulo (SP).