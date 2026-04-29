Atuações do Santos: Gabigol garante empate pela Sul-Americana, e Arão vai mal

O Santos empatou por 1 a 1 com o San Lorenzo na noite da última terça-feira e se manteve na lanterna da Sul-Americana. O goleiro Gabriel Brazão, os atacantes Gabigol e Rollheiser, além do volante Oliva, foram alguns dos positivos no duelo que aconteceu no Estádio El Nuevo Gasómetro, pela terceira rodada da fase de grupos. Já o meia Willian Arão foi mal.

O meia-atacante Neymar, por sua vez, oscilou. O camisa 10 disputou os 90 minutos, mas teve algumas dificuldades durante o primeiro tempo. Mesmo assim, conseguiu tabelar com Rollheiser em jogada que originou o empate do Peixe. O atleta terminou a partida como líder de passes decisivos, com três. Além disso, contribuiu com cinco recuperações.

Gabigol foi o responsável por garantir o empate do Peixe. O camisa 9 não brilhou, mas foi efetivo quando o time precisou dele. Aproveitou o passe de Rollheiser na área e soltou a pancada para o gol. Ele ainda viu a bola bater na trave antes de balançar a rede. Além de dar a assistência, o atacante argentino foi participativo durante quase todo o jogo.

Willian Arão protagonizou uma partida para ser esquecida e foi substituído no intervalo. Falhou pela primeira vez aos 12 minutos e deixou Cuello em condições de abrir o placar, o que foi evitado por grande defesa de Gabriel Brazão, que fez dois "milagres" em seguida. Mas, aos 26, o volante perdeu a bola no meio-campo, e dessa vez o camisa 9 do San Lorenzo pegou o goleiro santista desprevenido e colocou os argentinos em vantagem.

Quem também sofreu um pouco mais foi o lateral Mayke, que ouviu orientações de Cuca durante o jogo. Ele sofreu com algumas chegadas do San Lorenzo, mas não comprometeu.

Formando o meio-campo com Arão, Christian Oliva se destacou. O uruguaio teve dois passes decisivos e 90% de acerto nos passes, além de sete duelos ganhos. Com quatro desarmes no jogo e duas interceptações, ele puxou contra-ataque perigoso na reta final do primeiro tempo, mas Neymar desperdiçou a chance de virar o jogo.

Próximo jogo

Jogo: Palmeiras x Santos

Competição: Campeonato Brasileiro (14ª rodada)

Data e horário: 2 de maio de 2026 (sábado), às 18h30 (de Brasília)

Local: Allianz Parque, em São Paulo (SP)

Veja também:

Todas as notícias da Gazeta Esportiva

Canal da Gazeta Esportiva no YouTube

Siga a Gazeta Esportiva no Instagram

Participe do canal da Gazeta Esportiva no WhatsApp