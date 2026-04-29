Fora de casa, Santos vence Fluminense e encosta na liderança do Brasileirão sub-20

O Santos voltou a vencer no Campeonato Brasileiro sub-20. Nesta quarta-feira, o Peixe visitou o Fluminense e ganhou por 2 a 0, no Estádio Marcelo Vieira, em Duque de Caxias (RJ). Marcelo Torrez e Davizinho marcaram os gols da partida.

Situação da tabela

Com o resultado no confronto direto, o Santos chegou aos 17 pontos e assumiu a terceira posição do Brasileirão sub-20, com quatro a menos que o líder Palmeiras. Já o Fluminense permanece em 13º lugar, com nove.

📋 Resumo do jogo

FLUMINENSE 0 x 2 SANTOS

🏆 Competição: Campeonato Brasileiro sub-20 (9ª rodada)

🏟️ Local: Estádio Marcelo Vieira, em Duque de Caxias (RJ)

📅 Data: 29 de abril de 2026 (quarta-feira)

⏰ Horário: às 15h (de Brasília)

Gols:

⚽ Marcelo Torrez, aos 14' do 2ºT (Santos)

⚽ Davizinho, aos 19' do 2ºT (Santos)

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Como foi o jogo?

Após um primeiro tempo sem gols, o Santos resolveu a partida na etapa complementar. Em cobrança de escanteio, aos 14 minutos do segundo tempo, Marcelo Torrez abriu o placar de cabeça. Cinco minutos depois, o Alvinegro Praiano resolveu a partida. Após lançamento de Torrez, Davizinho bateu na saída do goleiro e fechou o placar.