Neymar tem quadro de virose, mas viajará com o Santos à Argentina

Neymar não participou das atividades no CT Rei Pelé neste domingo. O camisa 10 do Santos iria participar do treino com os jogadores que não viajaram para Salvador, onde a equipe empatou com o Bahia no último sábado, mas apresentou um quadro de virose na última noite e não esteve apto para o treinamento. O jogador foi medicado, apresentou boa resposta ao tratamento e segue sendo monitorado pelo departamento médico do clube.

Apesar do contratempo, Neymar deve estar em campo diante do San Lorenzo, nesta terça-feira, às 19h (de Brasília), na Argentina.

Além do camisa 10, Gabriel Brazão, Igor Vinícius, Willian Arão e Gabriel Barbosa também deixam São Paulo neste domingo rumo a Buenos Aires, onde se juntarão ao restante da delegação santista, que viaja diretamente de Salvador.

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Ausências contra o Bahia

Cuca optou por não relacionar Gabriel Brazão e Willian Arão. O goleiro, devido ao momento pessoal delicado com o falecimento do pai, e o volante, por conta do desgaste físico, assim como o camisa 10 do Peixe.

Amarelados no último compromisso pelo Brasileirão, na derrota para o Fluminense, o lateral direito Igor Vinícius e o atacante Gabigol cumpriram suspensão por excesso de cartões na partida desta noite.

Por sua vez, Neymar foi poupado após uma sequência de quatro jogos atuando durante os 90 minutos.

Situação da tabela

Com a vitória do Corinthians neste domingo, o Santos cai para a 17ª posição da tabela de classificação, com 14 pontos somados, e entra na zona de rebaixamento.

Já pela Sul-Americana, o Peixe visita o San Lorenzo ainda em busca de sua primeira vitória pelo torneio, no qual ocupa a quarta posição do grupo D com um ponto.

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