Apostas

Neymar é substituído por engano contra o Coritiba, e Santos se revolta: "Inexplicável"

Imagem ilustrativa para a matéria
(Foto: Nelson Almeida/AFP)
Victoria Romanelli foto de perfil

Por Victoria Romanelli em São Paulo, SP

Publicado 17/05/2026 às 13:25 • Atualizado 17/05/2026 às 14:34

O jogo entre Santos e Coritiba deste domingo ficou marcado por uma polêmica envolvendo a arbitragem. Neymar foi substituído por engano e se revoltou durante o segundo tempo do duelo que aconteceu na Neo Química Arena, pela 16ª rodada do Campeonato Brasileiro.

"O quarto árbitro errou a substituição. Informação confirmada pela cobertura da televisão e pelo próprio papel utilizado pela arbitragem durante a troca. Um erro inexplicável que não foi corrigido", comunicou o Santos.

Dentro de campo, o Santos foi derrotado por 3 a 0, em duelo que marcou o último jogo de Neymar antes da convocação de Ancelotti para a Copa do Mundo.

No momento da substituição, por volta dos 20 minutos, o camisa 10 do Peixe recebia uma massagem na panturrilha do lado de fora de campo, próximo ao quarto árbitro, que levantou a placa informando a saída do camisa 10 para a entrada de Robinho Jr.

A situação logo causou confusão. Revoltado com a situação, Neymar tentou retornar ao gramado e recebeu cartão amarelo. Em seguida, aumentou o tom de voz contra os membros de arbitragem e mostrou em direção às câmeras de transmissão o papel que teria sido entregue ao responsável por levantar a placa.

(Foto: Reprodução/Premiere)

De acordo com o Santos, o papel utilizado pela arbitragem durante a troca informava que Escobar era quem sairia para a entrada de Robinho Jr., e não Neymar. Contudo, o equívoco não foi corrigido.

Veja também:
Todas as notícias da Gazeta Esportiva
Canal da Gazeta Esportiva no YouTube
Siga a Gazeta Esportiva no Instagram
Participe do canal da Gazeta Esportiva no WhatsApp

Conteúdo Patrocinado