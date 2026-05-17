Neymar é substituído por engano contra o Coritiba, e Santos se revolta: "Inexplicável"

O jogo entre Santos e Coritiba deste domingo ficou marcado por uma polêmica envolvendo a arbitragem. Neymar foi substituído por engano e se revoltou durante o segundo tempo do duelo que aconteceu na Neo Química Arena, pela 16ª rodada do Campeonato Brasileiro.

"O quarto árbitro errou a substituição. Informação confirmada pela cobertura da televisão e pelo próprio papel utilizado pela arbitragem durante a troca. Um erro inexplicável que não foi corrigido", comunicou o Santos.

Dentro de campo, o Santos foi derrotado por 3 a 0, em duelo que marcou o último jogo de Neymar antes da convocação de Ancelotti para a Copa do Mundo.

2T/21': SUBSTITUIÇÃO ↪ Robinho Jr

↩ Neymar O quarto árbitro errou a substituição. Informação confirmada pela cobertura televisa e pelo próprio papel utilizado pela arbitragem durante a troca. Um erro inexplicável que não foi corrigido.#SANxCFC | 0x3 — Santos FC (@SantosFC) May 17, 2026

No momento da substituição, por volta dos 20 minutos, o camisa 10 do Peixe recebia uma massagem na panturrilha do lado de fora de campo, próximo ao quarto árbitro, que levantou a placa informando a saída do camisa 10 para a entrada de Robinho Jr.

A situação logo causou confusão. Revoltado com a situação, Neymar tentou retornar ao gramado e recebeu cartão amarelo. Em seguida, aumentou o tom de voz contra os membros de arbitragem e mostrou em direção às câmeras de transmissão o papel que teria sido entregue ao responsável por levantar a placa.

De acordo com o Santos, o papel utilizado pela arbitragem durante a troca informava que Escobar era quem sairia para a entrada de Robinho Jr., e não Neymar. Contudo, o equívoco não foi corrigido.

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