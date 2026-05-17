Santos x Coritiba: árbitro explica polêmica em substituição de Neymar

Paulo César Zanovelli da Silva, árbitro do jogo entre Santos e Coritiba deste domingo, explicou em súmula a sua versão da polêmica da arbitragem, envolvendo a substituição equivocada de Neymar, durante o duelo da 16ª rodada do Campeonato Brasileiro, na Neo Química Arena, e apontou o auxiliar técnico do Peixe como culpado pela confusão.

De acordo com o que foi relatado pelo árbitro no domcumento, César Sampaio informou verbalmente ao quarto árbitro que Neymar seria substituído. Posteriormente, o auxiliar também teria confirmado a substituição do camisa 10 no momento do preenchimento do papel com o delegado da partida, Guilherme Zangari da Rocha.

"Aos 20 minutos, o quarto árbitro dessa partida, o sr. Bruno Mota Correia, foi informado verbalmente pelo assistente técnico, o sr. Carlos César Sampaio Campos, que haveria uma substituição e que esta substituição seria a saída do número 10 da equipe do Santos Futebol Clube, o sr. Neymar da Silva Santos Júnior, atleta este que já se encontrava fora do campo de jogo recebendo atendimento médico", relatou o árbitro.

"Após a informação, o quarto árbitro desta partida, com a placa em mãos, se vira em direção ao assistente técnico do Santos Futebol Clube, onde pergunta novamente a confirmação da substituição do atleta por ele informado e recebe a confirmação verbal e gestual do mesmo, enquanto ele preenche o papel junto ao delegado da partida, o sr. Guilherme Zangari da Rocha, que presenciou e escutou tais fatos relatados", seguiu o documento.

"Após a conclusão da substituição, o mesmo assistente técnico entrega a papeleta de substituição com o número diferente do que ele havia informado e confirmado. Em ato contínuo, o quarto árbitro foi abordado pela comissão técnica da equipe do Santos que a numeração estava errada, fato esse que difere do que foi informado verbalmente e gestualmente antes de levantar a placa, pelo sr. Carlos César Sampaio Campos", conclui a súmula.

Entenda o caso

A substituição polêmica de Neymar ocorreu por volta dos 20 minutos do segundo tempo, no momento em que Neymar recebia atendimento médico após reclamar de uma pancada na panturrilha direita, sofrida ainda na primeira etapa. O quarto árbitro levantou a placa indicando a saída do camisa 10 para a entrada do 7, Robinho Jr.

Logo em seguida, o caos se instaurou. Recuperado, Neymar levantou os braços na lateral do campo pedindo para retornar ao jogo após o recomeço. Revoltado com a situação, o camisa 10 tentou voltar e recebeu cartão amarelo ao invadir as quatro linhas. Em seguida, esbravejou contra os responsáveis, enquanto mostrava o papel que informava que quem deveria sair era o camisa 31, Escobar.

A arbitragem não voltou atrás, e Escobar seguiu em campo. A princípio, Neymar é quem sairia. Contudo, o lateral sentiu dores na coxa esquerda e pediu para ser substituído. Contudo, após a confusão, o argentino permaneceu em campo até o fim do jogo, mesmo com problemas.

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