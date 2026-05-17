Santos toma três do Coritiba pelo Brasileiro e frustra Neymar em véspera de convocação

O Santos teve uma manhã a ser esquecida neste domingo e pode terminar a rodada na zona de rebaixamento. Na Neo Química Arena, em São Paulo (SP), o Peixe foi derrotado por 3 a 0 pelo Coritiba, em duelo válido pela 16ª rodada do Campeonato Brasileiro, com dois gols de Breno Lopes e um de Josué, de pênalti.

Dentro de campo, Neymar se frustrou em sua última partida antes da convocação da Seleção Brasileira. O meia-atacante se emocionou na execução do hino nacional e protagonizou uma confusão com a arbitragem após o quarto árbitro promover sua saída de forma equivocada, como revelado pelo Peixe.

Situação da tabela

Com este resultado, o Santos fica em 16° lugar, com 18 pontos conquistados, um a menos do que o Grêmio, que abre a zona de rebaixamento. Assim, o Peixe pode entrar no Z4 em caso de vitória do time gaúcho diante do Bahia neste domingo. Já o Coritiba entra no G6 e fica em sexto lugar, com 23.

📋 Resumo do jogo

⚫⚪ SANTOS 0 x 3 CORITIBA 🟢⚪

🏆 Competição: Campeonato Brasileiro (16ª rodada)

🏟️ Local: Neo Química Arena, em São Paulo (SP)

📅 Data: 17 de maio de 2026 (domingo)

⏰ Horário: às 11h (de Brasília)

👥 Público: 45.360 torcedores

💰 Renda: R$ 3.022.470,00

🟨 Cartões amarelos: Escobar, Neymar, Gabigol e João Ananias (Santos); Lucas Taverna e Josué (Coritiba)

🟥 Cartões vermelhos: Barreal (Santos)

Arbitragem

Árbitro: Paulo César Zanovelli da Silva

Assistentes: Nailton Júnior de Sousa e Luis Carlos de Franca

VAR: Wagner Reway

Gols

⚽ Breno Lopes, aos 5' do 1°T (Coritiba)

⚽ Breno Lopes, aos 19 do 1°T (Coritiba)

⚽ Josué, aos 38' do 1°T (Coritiba)

⚫⚪ Santos

Brazão; Mayke (Oliva), Lucas Veríssimo, Adonís Frías e Escobar; Willian Arão (Barreal), Gustavo Henrique (Luan Peres (Ananias)), Bontempo e Rollheiser; Neymar (Robinho Jr.) e Moisés (Gabigol).

Técnico: Cuca

🟢⚪ Coritiba

Pedro Rangel; Lucas Taverna (Wallisson), Tiago Cóser, Rodrigo Moledo e Bruno Melo; Thiago Santos (Vini Paulista), Sebastián Gómez e Josué (Gustavo); Lavega (William Oliveira), Breno Lopes (David) e Pedro Rocha (Renato Marques).

Técnico: Fernando Seabra

Veja também:

Todas as notícias da Gazeta Esportiva

Canal da Gazeta Esportiva no YouTube

Siga a Gazeta Esportiva no Instagram

Participe do canal da Gazeta Esportiva no WhatsApp

Como foi o jogo?

Primeiro tempo

Breno Lopes abriu o placar para o Santos aos cinco minutos do primeiro tempo. Rollheiser perdeu a bola no campo de defesa, o Coritiba recuperou e saiu em contra-ataque. Josué lançou Breno Lopes pela esquerda, o ex-Palmeiras avançou em velocidade, ganhou de Veríssimo e bateu na saída de Brazão para fazer 1 a 0. O Santos tentou responder, na sequência, com um chute de fora da área de Neymar, para fora.

Pouco depois, o Peixe teve chance na bola parada. Neymar cobrou pelo alto, mas a defesa afastou. Sem conseguir levar perigo ao gol adversário, o Santos voltou a sofrer com o contra-ataque do Coxa e sofreu o segundo gol. Pedro Rocha deixou Adonis Frías no chão e serviu Breno Lopes, que estufou a rede novamente. Brazão salvou o Santos de levar o terceiro aos 33.

Escobar perdeu a bola no campo de defesa santista, Sebas Gómez recuperou, invadiu a área e bateu para defesa do goleiro. Pouco depois, o lateral esquerdo do Peixe escorregou e derrubou Breno Lopes na área, cometendo o pênalti. Na cobrança, Josué mandou no canto esquerdo de Brazão para fazer o 3 a 0. O Santos esboçou reação aos 40 e quase diminuiu, mas Pedro Rangel defendeu os cabeceios perigosos de Escobar e Neymar. Rollheiser tentou rasteiro e mandou para fora.

Nos acréscimos, Brazão salvou o Santos de tomar o quarto gol. Lavega foi lançado no ataque, ganhou a melhor sobre Escobar e saiu cara a cara com o goleiro, que fez grande defesa, mandando a bola por cima do gol.

Segundo tempo

O Coritiba voltou ao segundo tempo podendo administrar o placar. Aos três minutos, Josué acionou Bruno Melo, que mandou para Sebastián Gómez mandar de primeira, mas para fora. O Santos respondeu em seguida em uma tentativa de Gabigol, de fora da área. Aos 15, Neymar tocou para Gabigol, que ajeitou e finalizou mais uma vez.

A partida ficou marcada por uma confusão em uma substituição no Santos, que gerou revolta em Neymar. O quarto árbitro levantou a placa para a saída do camisa 10, que alegou que quem deveria sair era Barreal, número 31. Contudo, a situação não pôde ser revertida. Pouco após a confusão, Barreal foi expulso após dar um carrinho em Breno Lopes, evitando a chegada do Coritiba no ataque.

Aos 39 minutos, Robinho Jr. foi lançado no ataque, bateu da entrada da área e mandou para fora do gol, desperdiçando a chance.

Próximos jogos

Santos

Jogo: San Lorenzo x Santos

Competição: Copa Sul-Americana (5ª rodada)

Data e hora: 20 de maio de 2026 (quarta-feira), às 19h (de Brasília)

Local: Vila Belmiro, em Santos (SP)

Coritiba

Jogo: Coritiba x Bahia

Competição: Campeonato Brasileiro (17ª rodada)

Data e hora: 25 de maio de 2026 (segunda-feira), às 20h (de Brasília)

Local: Estádio Couto Pereira, em Curitiba (PR).