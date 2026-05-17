Neymar se diz feliz com rendimento no Santos e projeta retorno à Seleção: "Trabalhei firme"

Neymar vive a expectativa de ser convocado para a disputa da Copa do Mundo. Mesmo após se frustrar em seu último jogo antes de Carlo Ancelotti anunciar os convocados, o meia-atacante projetou seu retorno à Seleção Brasileira após a derrota do Santos por 3 a 0 para o Coritiba, em duelo disputado na Neo Química Arena, em São Paulo (SP).

"Fisicamente, eu me sinto muito bem. Venho melhorando a cada jogo, fiz o máximo que pude, não foi fácil. Confesso que não foi fácil. Esses anos de muito trabalho, também de muita falação errada sobre minhas condições e o que eu fazia. É muito triste a forma como a galera fala sobre isso. Mas trabalhei firme, quieto, em casa, sofrendo pelo que as pessoas falavam e deu tudo certo", declarou o camisa 10.

A convocação oficial de Ancelotti acontece nesta segunda-feira, às 17h (de Brasília), no Museu do Amanhã, no Rio de Janeiro (RJ). O Mundial será disputado nos Estados Unidos, no México e no Canadá entre junho e julho deste ano. O Brasil está no Grupo C, ao lado de Marrocos, Haiti e Escócia.

"Cheguei inteiro até onde eu queria, estou feliz pelo meu rendimento, por tudo o que fiz até agora. E amanhã, seja o Deus quiser. Independente do que for acontecer, com certeza o Ancelotti convocará os 26 melhores para estar nessa guerra", finalizou.

Neymar foi convocado para defender a Seleção Brasileira pela última vez em outubro de 2023, em dois jogos pelas Eliminatórias da Copa do Mundo. Naquela data Fifa, o Brasil empatou com a Venezuela no primeiro jogo e, contra o Uruguai, o então camisa 10 rompeu o ligamento do joelho esquerdo.

Durante a derrota para o Coxa, o camisa 10 sofreu uma pancada na panturrilha, que não preocupa muito o Santos e nem deve atrapalhar sua possível ida à Copa. De acordo com Cuca, a recuperação deve ser rápida. Contudo, o atleta é dúvida para o duelo do Peixe contra o San Lorenzo, pela quinta rodada da fase de grupos da Sul-Americana.

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