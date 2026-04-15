Neymar despista sobre futuro no Santos e desabafa após discussão com torcedores

Neymar foi destaque no Santos dentro e fora de campo no empate por 1 a 1 com o Deportivo Recoleta, válido pela segunda rodada da Copa Sul-Americana. Durante os 90 minutos, o camisa 10 fez o gol do Peixe, no jogo disputado na Vila Belmiro, mas após o apito final, roubou os holofotes por conta de uma discussão com um grupo de torcedores.

Após a partida, Neymar desabafou sobre a discussão e contou o que motivou o bate-boca com os santistas. O camisa 10 revelou estar chateado com as cobranças, segundo ele, feitas com base em sua vida pessoal e não profissional. Além disso, o astro declarou que "faz mais do que deveria" pelo clube.

"Eu só retruquei o torcedor porque ele falou comigo daquela forma. Entendo as críticas ao nosso jogo, isso faz parte. Agora, quando parte para o lado pessoal ou para um ataque diferente, eu não aceito. Sou um cara coerente, dou a vida pelo futebol e por esse clube, faço até mais do que deveria. Então, não posso aceitar esse tipo de fala. Não estou dizendo que não podem me criticar pelo que faço em campo. Mas críticas pessoais, fora do futebol, eu não aceito. Com todo o respeito. A torcida fica chateada de sair com o empate contra o Recoleta. Nós também estamos muito chateados. Parecia mais com uma derrota. É isso, agora é levantar a cabeça e seguir", explicou.

"Estou chateado por tudo o que escutei de alguns torcedores. Não foi pelo meu desempenho em campo, mas por questões pessoais, pelo que a mídia posta. O torcedor acaba se excedendo. Não é crítica ao que faço dentro de campo, e sim xingamentos de uma forma diferente. Isso me deixa chateado, porque eu dou a vida por esse clube, faço até mais do que deveria. Ser tratado dessa forma não é legal", seguiu.

Neymar despista sobre futuro no Santos

Neymar tem contrato válido com o Santos até o final do ano. Nos últimos dias, surgiram rumores de uma ida do craque à MLS. No entanto, Neymar despistou sobre seu futuro e revelou que não tem conhecimento sobre uma proposta para sair do Peixe.

"Não sei nada sobre isso. Não sei, sinceramente não sei. Tenho um contrato com o Santos até o final do ano e pretendo cumpri-lo", declarou.

O The Athletic revelou o interesse do FC Cincinnati em Neymar. As conversas estariam em estágio inicial e as partes ainda estariam avaliando a ideia do camisa 10 atuar nos Estados Unidos. Marcelo Teixeira, presidente do Santos, disse não ter conhecimento de nenhuma proposta pelo camisa 10, mas deixou o futuro do astro em suas próprias mãos.

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