Presidente do Santos nega propostas por Neymar e explica acordo polêmico com o craque

Presidente do Santos, Marcelo Teixeira enfim se pronunciou sobre uma possível transferência de Neymar. Com contrato válido com o Peixe até o final do ano, surgiram rumores de uma ida do craque à MLS. No entanto, o mandatário disse não ter conhecimento sobre nenhuma proposta pelo camisa 10, mas deixou o futuro do astro em suas próprias mãos.

"Hoje não tenho o conhecimento de propostas, mas devem surgir. Quem deve decidir se permanece no Santos, jogando ou não, é o Neymar com seu estafe e o seu pai. O interesse do Santos é que ele cumpra o contrato até dezembro deste ano. Temos um projeto com ele em campo e fora de campo. Naturalmente, o que o Santos faz hoje é um trabalho para ajudar o Neymar a representar o Brasil na Copa do Mundo", disse.

Na última semana, foi noticiado pelo The Athletic o interesse do FC Cincinnati em contar com Neymar. As conversas estariam em estágio inicial e as partes ainda estariam avaliando a ideia do camisa 10 atuar nos Estados Unidos, pela MLS.

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Acordo polêmico

Marcelo Teixeira também comentou sobre o recente acordo com a NR Sports para o pagamento de uma dívida de R$ 90,5 milhões, que causou polêmica pelas exigências da reeleição do presidente e do CT da base do Santos como garantias no contrato.

"Já fizemos dois aditivos do contrato original de Neymar. A relação é de confiança entre as partes, não é política, não está condicionada à reeleição, apesar de constar no contrato por exigência da NR Sports. A NR espera que o acordo de 48 parcelas seja seguido e cumprido. Caso seja cumprido, mesmo sem o Marclo Teixeira, não será necessário que eu seja reeleito e nem da garantia do centro de treinamento", explicou.

Próximo jogo do Santos

SANTOS SANTOS X DEPORTIVO RECOLETA

Competição: Copa Sul-Americana (2ª rodada)

Data: 14/04 (terça-feira)

Horário: às 21h30 (de Brasília)

Local: Vila Belmiro, em Santos (SP)