Neymar curte espetáculo de circo ao lado de Willian Arão e familiares

O atacante Neymar aproveitou a noite da última sexta-feira para um momento longe do futebol. Em Santos, o camisa 10 apareceu no Circo Stankowich acomanhado da esposa, Bruna Biancardi, das filhas, familiares e amigos próximos.
Durante o espetáculo, Neymar acabou chamando atenção do público ao participar de uma das atrações da noite. Convidado por um dos palhaços, o jogador subiu ao palco ao lado do volante Willian Arão e entrou na brincadeira, arrancando aplausos e reações dos presentes.
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Em vídeos publicados nas redes sociais, o atacante aparece descontraído, dançando e interagindo com os artistas do circo. Em um dos momentos, Neymar reproduziu passos da música “Desenrola, bate e joga de ladinho”, sucesso do grupo Os Hawaianos, e ainda brincou com a bola diante do público.
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A noite de lazer aconteceu às vésperas de um compromisso importante do Santos no Campeonato Brasileiro.
Neste domingo, às 18h30 (de Brasília), o Peixe recebe o Red Bull Bragantino, na Vila Belmiro, pela 15ª rodada da competição. Neymar deve começar entre os titulares em uma partida considerada importante para a sequência da equipe na temporada.
Fase do Santos
O Santos vive um momento ruim e busca uma virada de chave contra o Bragantino. São sete jogos sem vitórias, contando todas as competições, e, caso não vença a equipe do interior paulista, irá completar um mês sem triunfar. Em seu último compromisso, o Peixe apenas empatou com o Recoleta pela Sul-Americana, por 1 a 1, e também segue sem resultados positivos pelo torneio continental