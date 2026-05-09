Santos x Bragantino: veja onde assistir ao duelo pelo Brasileirão

O Santos volta a campo neste domingo para enfrentar o Red Bull Bragantino, pela 15ª rodada do Campeonato Brasileiro. O duelo está marcado para as 18h30 (de Brasília), na Vila Belmiro.

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Como chegam as equipes

O Santos vive um momento ruim e busca uma virada de chave contra o Bragantino. São sete jogos sem vitórias, contando todas as competições, e, caso não vença a equipe do interior paulista, irá completar um mês sem triunfar. Em seu último compromisso, o Peixe apenas empatou com o Recoleta pela Sul-Americana, por 1 a 1, e também segue sem resultados positivos pelo torneio continental.

No Campeonato Brasileiro, o Santos ocupa a 16ª colocação, com 15 pontos, empatado com o Corinthians, que abre a zona de rebaixamento na 17ª posição. Portanto, uma vitória também seria fundamental para a equipe respirar na competição.

Por sua vez, o Bragantino vem de uma goleada por 6 a 0 sobre o Blooming pela Copa Sul-Americana. O Massa Bruta também vem com um bom desempenho no Brasileirão e ocupa a sétima colocação, com 20 pontos somados, apenas três a menos que o Athletico-PR, que abre o G5.

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