Remo x Palmeiras: veja onde assistir ao jogo pelo Brasileirão

Neste domingo, Remo e Palmeiras se enfrentam em compromisso válido pela 15ª rodada do Campeonato Brasileiro. A bola rola para a partida às 16h (de Brasília), no Mangueirão, em Belém (PA).

Veja mais detalhes sobre onde assistir, estatísticas, escalação e histórico de confronto.

Onde assistir ao vivo?

TV: TV Globo

Pay-per-view: Premiere

YouTube: GE TV

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Como chega o Palmeiras?

O Palmeiras vive uma invencibilidade de 14 jogos na temporada. No confronto mais recente, venceu o Sporting Cristal por 2 a 0, em confronto válido pela quarta rodada da fase de grupos da Libertadores. Antes, pelo Brasileirão, empatou com o Santos por 1 a 1 , no jogo que marcou a despedida do Allianz Parque, renomeado para Nubank Parque.

Na competição nacional, o time comandado pelo técnico Abel Ferreira ocupa o primeiro lugar, com 33 pontos - seis a mais que o Flamengo, segundo colocado. Já pelo torneio continental, o Verdão é o líder do Grupo F, com oito pontos, seguido pelo Cerro Porteño na segunda posição, com um a menos.

Como chega o Remo?

O Remo vem de duas vitórias consecutivas. Na última rodada do Campeonato Brasileiro, venceu o Botafogo por 2 a 1, no Nilton Santos, e anteriormente, bateu o Galvez em compromisso pela Copa Verde.

A situação do time no Brasileiro, no entanto, é ruim. O time comandado por Léo Condé figura na penúltima posição da tabela, com apenas 11 pontos. Até agora, venceu apenas dois jogos, empatou cinco e perdeu os outros sete.

Ficha técnica

Jogo: Remo x Palmeiras

Competição: Campeonato Brasileiro (15ª rodada)

Data e horário: 10 de maio de 2026 (domingo) 16h

Local: Mangueirão, em Belém (PA)