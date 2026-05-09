Corinthians x São Paulo: veja onde assistir ao clássico pelo Brasileirão

Corinthians e São Paulo se enfrentam neste domingo, pela 15ª rodada do Campeonato Brasileiro. A bola rola a partir das 18h30 (de Brasília), na Neo Química Arena, em São Paulo (SP).
Onde assistir
- Streaming: Prime Video (pago).
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Como chegam as equipes
O Corinthians chega ao confronto precisando dar respostas ao seu torcedor no Campeonato Brasileiro. O Timão ocupa a 17ª colocação da competição, abrindo a zona de rebaixamento, com apenas 15 pontos somados e vem de derrota contra o Mirassol na última rodada por 2 a 1.
Além disso, o Alvinegro precisa superar seus problemas ofensivos, já que é o pior ataque com dez gols marcados.
No entanto, se a fase do Brasileirão não é das melhores, a equipe tem muito a celebrar na Libertadores. Após empatar contra o Santa Fe no meio de semana, o Corinthians está matematicamente garantido nas oitavas da competição, já que viu o Peñarol tropeçar diante do Platense.
Por sua vez, o São Paulo busca se manter na parte de cima da tabela do Campeonato Brasileiro. Apesar de estar há dois jogos sem vencer, o Tricolor está no G4 do Brasileirão e lidera sua chave na Copa-Sulamericana. No Brasileirão, o Tricolor está na quarta posição, com 24 pontos - nove a menos que o líder Palmeiras.
No torneio continental, é o líder do grupo C, com oito pontos em quatro rodadas. Na última quarta-feira, o Tricolor empatou sem gols com o O'Higgins, no Chile.
Arbitragem
- Árbitro: Anderson Daronco (RS)
- Assistentes: Rafael da Silva Alves (RS) e Maira Mastella Moreira (RS)
- VAR: Rodolpho Toski Marques (PR)