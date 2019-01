Na mira do Santos, Campaña deixa em aberto permanência no Independiente

Um dos alvos do Santos para este ano é a contratação do goleiro Martín Campaña, do Independiente. O jogador é um pedido do técnico Jorge Sampaoli. O atleta, por sua vez, utilizou suas redes sociais para deixar em aberto a sua permanência no clube argentino ou não.

“Estou orgulhoso, feliz e agradecido de ser jogador do Independiente, e não tenho nenhum problema com Ariel (Holan, treinador do Rojo), pelo contrário. Jamais me negaria a jogar em outro time! Se chegar uma oferta que sirva ao clube e a mim vou analisar, mas não há nada confirmado”, escreveu o jogador.

O Peixe ofereceu três milhões de dólares (R$ 11,4 milhões), com pagamento em três anos. Entretanto, o clube argentino recusou a proposta e pediu mais dinheiro pelo arqueiro, de 29 anos. Ainda existe a possibilidade da cúpula alvinegra aumentar a proposta.

Martín Campaña esteve na Rússia para a Copa do Mundo de 2018, onde foi companheiro de Carlos Sánchez, um dos destaques do Santos. No Mundial, era a terceira opção do técnico Óscar Tabarez.