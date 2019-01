Flamengo aumenta proposta e fica mais próximo de Bruno Henrique

A novela envolvendo Bruno Henrique, Santos e Flamengo parece mais próxima do fim. O Rubro-Negro ofereceu ao Peixe R$ 27 milhões, além do lateral-esquerdo peruano Trauco ou o volante Jean Lucas por um ano ao clube paulista.

Sendo assim, o Mengo está bem próximo de confirmar o segundo reforço para 2019. O primeiro contratado da gestão de Rodolfo Landim foi o zagueiro Rodrigo Caio. Os cariocas ainda sonham com o uruguaio Arrascaeta.

Fla e Bruno Henrique já teriam um acordo em relação as bases salariais, Tanto que o agente do jogador reclamou publicamente do Santos antes da representação. Na ocasião, o presidente santista rechaçou negociar o atleta, inclusive a pedido do técnico Jorge Sampaoli.

Antes dele, o Rubro-Negro chegaram a sondar o zagueiro Dedé, também do Cruzeiro, mas os dirigentes celestes rechaçaram qualquer valor pelo atleta, que tem multa rescisória de R$ 330 milhões.

Dos jogadores oferecidos, o mais provável é que o Alvinegro da Vila Belmiro escolha por Trauco. Isso porque, o time tem uma lacuna na lateral-esquerda, depois da saída de Dodô. Entretanto, o jogador teria proposta do San Lorenzo, da Argentina, o que pode dificultar a chegada à Baixada Santista.

O Santos contratou Bruno Henrique em 2017, por cerca de R$ 14 milhões, a contratação mais cara da Era Modesto Roma. Após excelente ano, o jogador conviveu 2018 com uma série de lesões, uma delas no olho, que quase o tirou dos gramados. Assim, fez apenas dois gols em 34 jogos.