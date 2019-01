Independiente recusa proposta do Santos por Martin Campaña

O Independiente recusou uma proposta do Santos pelo goleiro Martín Campaña. A oferta foi de 3 milhões de dólares (R$ 11,4 mi), com pagamento em três anos. A informação foi confirmada por Pablo Moyano, vice-presidente do clube argentino.

O Independiente quer pelo menos 4 milhões de dólares (R$ 15 mi) à vista. O jogador uruguaio foi um pedido do técnico Jorge Sampaoli.

O Peixe cogita negociar Vanderlei, titular desde 2015, por conta do alto salário, um dos maiores do elenco. O camisa 1 está na mira do Flamengo.

Outro atleta do Independiente na mira do Alvinegro é Emmanuel Gigliotti, centroavante de 31 anos. Ele, porém, tem negociação avançada com o Toluca-MEX.