Modesto registra candidatura e Santos terá quatro chapas disputando eleição

O Santos já tem seus quatro candidatos confirmados para as eleições do próximo dia 9 de dezembro. No início da tarde deste domingo, o atual presidente Modesto Roma Júnior, representando a chapa ‘Santos Gigante’, registrou sua candidatura na secretaria social da Vila Belmiro ao lado do vice César Conforti.

Antes dele, José Carlos Peres, do grupo ‘Somos Todos Santos’, Nabil Khaznadar, da chapa ‘O Santos Que Queremos’, e Andres Rueda, da ‘Santástica União’, já haviam oficializado a tentativa de eleição.

“Vamos seguir lutando por um Santos cada vez maior. Passamos os três primeiros anos pagando dívidas e colocando a casa em ordem. Agora serão mais três anos para que o Santos seja grande, forte e volte a ser campeão do mundo. É isso que precisamos”, disse Modesto após a inscrição da chapa.

“Todo o trabalho que tivemos nesses últimos anos foi de reconstrução. Agora queremos começar uma segunda etapa, internacionalizando o nome do Santos e construindo uma nova Arena, que temos que deixar como nosso legado”, ressaltou o vice César Conforti.

Como foi o último a registrar oficialmente a candidatura, Modesto Roma será a chapa 4 no pleito de dezembro.

Na última eleição, em 2014, o atual presidente santista recebeu 1.321 votos, desbancando José Carlos Peres (1.139), Fernando Silva (1.077), Orlando Rollo (855) e Nabil Khaznadar (735).